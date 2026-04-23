Главный тренер «Рубина» Франк Артига считает, что его футболисты показали очень добротную игру в победной встрече 26‑го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:0).

Единственный гол в первом тайме забил французский нападающий Жак Сиве. После 26 туров «Рубин» поднялся на 7‑е место с 38 очками, обогнав как раз «Динамо».

«Мы взяли важные три очка, я очень доволен игрой, которую показала команда. Я благодарен игрокам за то, что они действовали смело не только в обороне, но и в атаке, играли со своим лицом. Мы понимали, что будут моменты, когда команде нужно будет терпеть, но при этом мы создавали моменты и хотели забить. Мы забили один гол, но по моментам, возможно, заслужили большего.

Пока мы ещё не достигли той картинки, которую мне хотелось бы достичь, и сейчас я бы не хотел распространяться на эту тему. Есть процесс, и этот процесс должен сопровождаться результатом. Когда я прибыл в команду, у неё была неудачная серия. Сейчас мы выправили эту динамику: есть победы, есть забитые мячи», — сказал испанский специалист сайту «Рубина».