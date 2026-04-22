В матче 30-го тура Первой лиги России «КАМАЗ» на выезде победил «Уфу» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Сурхайхан Абдуллаев на 54-й минуте встречи.
Благодаря победе «КАМАЗ» набрал 43 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Уфа» с 31 баллом осталась 15-й.
В параллельной игре «Волга» в родных стенах переиграла «Чайку» со счетом 2:1.
На голы Кирилла Фольмера на 15-й минуте и Владислава Яковлева на 83-й минуте гости ответили только точным ударом Максима Криушечева на 89-й минуте.
«Волга» с 22 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Чайка» (22) — 17-й.