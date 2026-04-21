22 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «КАМАЗ». Матч начнется в 17:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Уфа — КАМАЗ с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Уфа»
Турнирное положение: «Уфа» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 31 балл. Общая разница мячей — 30:35.
Последние матчи: в последнем матче уфимская команда смогла одержать важную победу в борьбе за выживание в чемпионате. «Уфа» с минимальным счетом обыграла «Черноморец» (1:0).
Ранее клуб заработал очки в поединке против «Урала» при чужих трибунах, завершив встречу со счетом 0:0, а также была ничья против «Торпедо» со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Уфа» продолжает борьбу за выживание. Несмотря на то, что команда вне зоны вылета, отрыв от последних трех позиций в таблице всего два очка. В последних пяти матчах «Уфа» потерпела всего одно поражение, два раза сыграла вничью и дважды сыграла вничью.
«КАМАЗ»
Турнирное положение: «КАМАЗ» идет на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 29 туров 40 баллов. У команды девять побед, 13 матчей вничью и семь поражений. Общая разница мячей — 41:30.
Последние матчи: В последнем матче команда из Набережных Челнов продлила серию без побед, проиграв московскому «Торпедо» со счетом 0:2.
Ранее клуб трижды сыграл вничью против «Нефтехимика» (0:0), «Шинника» (0:0) и «Факела» также со счетом 0:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «КАМАЗ» после возобновления чемпионата провел восемь матчей, в которых смог одержать всего одну победу. Клуб имел отличные шансы побороться за топ-4 чемпионата и претендовать на повышение в классе. Однако команда пока испытывает продолжающийся спад и рискует упасть в середину турнирной таблицы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.23. Ничья оценена в 3.10, победа оппонента — 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.52.
Прогноз: Ожидаем, что в матче оба коллектива смогут забить. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на ожидании победы гостей. Объясним такую ставку более качественным составом и мотивации команды прервать серию без побед. Также в матче первого круга «КАМАЗ» обыграл «Уфу» со счетом 3:1.
Ставка: Победа «КАМАЗа» в матче за 3.15.