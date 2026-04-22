«Челси» объявил об увольнении Лиама Росеньора с поста главного тренера.

«От имени всего персонала "Челси" мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы в клубе.

После своего назначения в середине сезона Лиам всегда демонстрировал высочайшую честность и профессионализм.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне ещё многое предстоит сделать. Все в "Челси" желают Лиаму всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что Росеньор возглавил «Челси» в январе этого года, перейдя из «Страсбурга». «Синие» подписывали контракт со специалистом до 2032-го года.

«Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 34-х туров.