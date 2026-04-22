Защитник «Динамо» Николас Маричаль оценил свою результативность в текущем сезоне.

25-летний футболист провел 31 матч за столичный клуб во всех турнирах, забил пять мячей и сделал один ассист.

«Да, раньше мне голы не давались, а в этом сезоне их уже пять, и это очень позитивный момент для меня лично, потому что теперь я помогаю команде и в этом компоненте. Наверное, это говорит о моем прогрессе, и это здорово», — цитирует Маричаля пресс-служба бело-голубых.

Маричаль играет за московское за «Динамо» с 2022 года.