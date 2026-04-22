Защитник «Динамо» Николас Маричаль поделился мыслями о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «Рубина».

«Накладывает ли матч в честь дня рождения клуба дополнительную ответственность на игроков? Думаю, что да. Жаль, что не смогли победить непосредственно в день рождения клуба, но теперь у нас есть шанс исправиться и порадовать болельщиков, которые придут на стадион. На нас, в принципе, всегда лежит большая ответственность, ведь мы играем за великий клуб и должны всегда стараться побеждать», — приводит слова Маричаля «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 22-го апреля, в Москве.