«Эльче» одержал победу над «Атлетико» (3:2) в матче 33-го тура испанской Примеры.
«Матрасники» вышли вперед на 10-й минуте встречи благодаря голу Николаса Гонсалеса.
Спустя 8 минут «Эльче» сумел сравнять счет, отличился Давид Аффенгрубер на 18-й минуте.
На 30-й минуте полузащитник «Атлетико» Тьяго Альмада получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
На 33-й минуте «Эльче» вышел вперед, гол забил Андре Силва. Спустя всего 2 минуты «Атлетико» ответил тем же благодаря точному удару Николаса Гонсалеса.
«Эльче» забил победный гол на 75-й минуте, дубль оформил Андре Силва.
Результат матча
ЭльчеЭльче3:2АтлетикоМадрид
0:1 Николас Гонсалес 10' 1:1 Давид Аффенгрубер 18' 2:1 Андре Силва 33' пен. 2:2 Николас Гонсалес 34' 3:2 Андре Силва 75'
Эльче: Матиас Дитуро, Буба Сангаре (Виктор Чуст 60'), Давид Аффенгрубер, Лео Петро (Педро Бигас 82'), Гонсало Вильяр, Алейкс Фебас, Мартим Нету (Альваро Родригес 67'), Херман Валера, Тете Моренте (Хосан 67'), Андре Силва, Рафаэль Мир Висенте (Лукас Сепеда 67')
Атлетико: Ян Облак, Клеман Лангле, Робен Ле Норман (Марк Пубиль 46'), Алекс Баэна (Пабло Барриос 62'), Тьяго Альмада, Родриго Мендоса (Антуан Гризманн 62'), Джонни Кардозо, Обед Варгас (Джулиано Симеоне 62'), Николас Гонсалес, Julio Diaz (Науэль Молина 46'), Javier Bonar
Жёлтые карточки: Буба Сангаре 45+4', Алейкс Фебас 45+4' — Клеман Лангле 36', Julio Diaz 38'
Красная карточка: Тьяго Альмада 30' (Атлетико)
После этого матча «Эльче» занимает 15-е место в таблице Примеры с 35-ю очками в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции с 57-ю баллами.