Хавбек «Ботафого» Данило не станет игроком «Зенита». Об этом сообщает «СЭ».

Петербургский клуб рассматривал возможность его приобретения и предлагал вариант продолжения карьеры в РПЛ, однако сам футболист предпочитает дождаться предложения из Западной Европы после чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов заплатить около 13 миллионов евро за трансфер и дополнительно закрыть часть задолженности «Ботафого» в размере примерно 12 миллионов евро. Несмотря на это, бразилец решил не форсировать вопрос с будущим и отложить окончательное решение.

В текущем сезоне Данило провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами.