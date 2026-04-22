Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «Балтики».

«Понятно, что в конце сезона ни одна команда не обходится без дисквалифицированных и травмированных. Сейчас у нас Исмаэл уже готов к игре, Садулаев вернулся после дисквалификации, Ндонг отыграл пять минут со "Спартаком" и его участие еще нужно обсудить.

Что почерпнули для себя из игры прошлого тура "Балтики" с "Краснодаром"? Видимо, в Краснодаре хорошие кулисы — и мы там хорошо сыграли, и "Балтика". Наверное, они сожалеют об упущенной победе на последних минутах. Мы видели, что "Балтика" показывала весь сезон. Тут все понятно, и наша подготовка идет своим чередом.

Мы анализируем все игры. Встречались с "Балтикой" в чемпионате и на зимних сборах. Мы смотрим на каждую команду и отталкиваемся как от своих возможностей, так и от сильных сторон соперника. Нас ждет сложный матч. С "Балтикой" всем непросто, в том числе и нам», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится завтра, 23 апреля, в Грозном.