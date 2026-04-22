Защитник «Челси» Трево Чалоба высказался о поражении от «Брайтона» (0:3) в матче 34-го тура АПЛ.

«Ребята выкладывались по полной. Если заглянуть в раздевалку — все уставшие. Мы выложились на все сто. Сегодня мы проиграли. Мы много бегали. Статистика — это всего лишь цифры. Ребята устали», — приводит слова футболиста Sky Sports.

«Челси» с 48 очками опустился на седьмую строчку в таблице. Синие потерпели в АПЛ пятое поражение кряду, не забив при этом ни одного мяча.

4 мая лондонцы в чемпионате Англии примут «Ноттингем Форест».