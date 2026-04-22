«Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Бернли» в матче 34-го тура АПЛ. Команды встретятся 22 апреля на «Терф Мур». Игра начнется в 22:00 мск.

«Ман Сити» в прошлом туре выиграл главную битву за титул, обыграв «Арсенал». Игра против «Бернли» — это та самая встреча в запасе, которую сегодня «горожане» собираются использовать, чтобы сравняться по очкам с «канонирами».

«Бернли» явно ничего не светит в сегодняшнем поединке. По крайней мере так говорит статистика, в рамках которой хозяева проиграли «горожанам» 14 матчей подряд. Эксперты не оставляют «Бернли» никаких шансов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 19.7 на победу «Бернли», 1.14 на победу «Ман Сити», 9.35 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал скромные 2:0 в пользу «Ман Сити».

Трансляция матча

