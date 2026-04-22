Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе нападающего Дмитрия Воробьева из команды.

«Это ошибка, когда ведущие футболисты уходят из клубов бесплатно и не помогают команде в концовках чемпионата. Очень важны действия руководства, которые занимаются всеми этими вопросами. Посмотрим, как "Локомотив" выйдет из этой ситуации. Как мы видим, уход Баринова не очень сильно отразился на команде. Я не вижу здесь ничего страшного, если Воробьев куда-то уйдет из "Локомотива"», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету Воробьёва 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, 12 забитых мячей и семь голевых передач.