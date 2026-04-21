Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся к своим обязанностям после перенесённой операции.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Надеюсь, что это так. Молодцы, хорошие игры сыграли. Забиваем много, пропускаем тоже достаточно — надо это изменить. Сейчас спокойно готовимся к "Ахмату"», — сказал Талалаев футболистам на первой тренировке после своего возвращения в строй.

Напомним, что Талалаеву была сделана плановая операция на желудочно‑кишечном тракте 11 апреля, командой временно руководил его помощник Юрий Нагайцев.

После 25 туров «Балтика» идёт четвёртой в таблице РПЛ с 45 очками. В следующем туре ей предстоит гостевая встреча с «Ахматом» 23 апреля.