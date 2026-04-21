В 26‑м туре российской Премьер‑лиги «Сочи» обыграл самарские «Крылья Советов» — 2:1.
Уже на 16‑й минуте гости вышли вперёд после гола Ильи Олейникова с передачи Ильзата Ахметова.
Хозяева поля смогли отыграться на 48‑й минуте благодаря защитнику Марсело Алвесу.
На 82‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён хавбек самарцев Сергей Бабкин, а в компенсированное время Томас Гальдамес.
В итоге «Сочи» смог дожать «Крылья», которые остались вдевятером, забив на 90+9-й минуте. Автором гола снова стал Алвес, а ассистировал ему Антон Зиньковский.
Для «Сочи» эта победа третья кряду.
Результат матча
СочиСочи2:1Крылья СоветовСамара
1:0 Марсело Алвес 48' 2:0 Марсело Алвес 90+9'
Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Magal, Kravtsov, Mukhin, Makarchuk, Ezhov, Iljin, Ignatov
Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Oroz, Evgenyev, Pechenin, Vityugov, Babkin, Rasskazov, Akhmetov, Oleynikov, Rahmanovic
Жёлтая карточка: Марсело Алвес 90+10' (Сочи)
В 27‑м туре «Крылья Советов» примут «Локомотив», а «Сочи» отправится в гости к московскому «Динамо».