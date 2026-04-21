В 26‑м туре российской Премьер‑лиги «Сочи» обыграл самарские «Крылья Советов» — 2:1.

Марсело Алвес

Уже на 16‑й минуте гости вышли вперёд после гола Ильи Олейникова с передачи Ильзата Ахметова.

Хозяева поля смогли отыграться на 48‑й минуте благодаря защитнику Марсело Алвесу.

На 82‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён хавбек самарцев Сергей Бабкин, а в компенсированное время Томас Гальдамес.

В итоге «Сочи» смог дожать «Крылья», которые остались вдевятером, забив на 90+9-й минуте.  Автором гола снова стал Алвес, а ассистировал ему Антон Зиньковский.

Для «Сочи» эта победа третья кряду.

Результат матча

СочиСочиСочи2:1Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
1:0 Марсело Алвес 48' 2:0 Марсело Алвес 90+9'
Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Soldatenkov,  Litvinov,  Magal,  Kravtsov,  Mukhin,  Makarchuk,  Ezhov,  Iljin,  Ignatov
Крылья Советов:  Фернандо Костанца,  Pesjakov,  Oroz,  Evgenyev,  Pechenin,  Vityugov,  Babkin,  Rasskazov,  Akhmetov,  Oleynikov,  Rahmanovic
Жёлтая карточка:  Марсело Алвес 90+10' (Сочи)

В 27‑м туре «Крылья Советов» примут «Локомотив», а «Сочи» отправится в гости к московскому «Динамо».