В 26‑м туре российской Премьер‑лиги «Сочи» обыграл самарские «Крылья Советов» — 2:1.

Уже на 16‑й минуте гости вышли вперёд после гола Ильи Олейникова с передачи Ильзата Ахметова.

Хозяева поля смогли отыграться на 48‑й минуте благодаря защитнику Марсело Алвесу.

На 82‑й минуте за две жёлтые карточки был удалён хавбек самарцев Сергей Бабкин, а в компенсированное время Томас Гальдамес.

В итоге «Сочи» смог дожать «Крылья», которые остались вдевятером, забив на 90+9-й минуте. Автором гола снова стал Алвес, а ассистировал ему Антон Зиньковский.

Для «Сочи» эта победа третья кряду.

Результат матча Сочи Сочи 2:1 Крылья Советов Самара 1:0 Марсело Алвес 48' 2:0 Марсело Алвес 90+9' Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Soldatenkov, Litvinov, Magal, Kravtsov, Mukhin, Makarchuk, Ezhov, Iljin, Ignatov Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Oroz, Evgenyev, Pechenin, Vityugov, Babkin, Rasskazov, Akhmetov, Oleynikov, Rahmanovic Жёлтая карточка: Марсело Алвес 90+10' (Сочи)

В 27‑м туре «Крылья Советов» примут «Локомотив», а «Сочи» отправится в гости к московскому «Динамо».