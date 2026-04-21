Форвард «Зенита» Александр Соболев оценил готовность команды к матчу с московским «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ. Встреча состоится 22 апреля.

«Могу сказать, что "Зениту" будет точно не легче, чем только что в Махачкале во встрече с "Динамо". "Локомотиву" тоже есть что доказывать. Но если станем играть так, как умеем, с максимальной самоотдачей, и вновь напомним друг другу, что это один из пяти финалов, то, надеюсь, всё будет хорошо.

Осталось пять игр, в которых надо брать 15 очков. А с кем именно — на это не смотрим.

С силами всё отлично — все готовы. Тем более чемпионат заканчивается. Но мне, как и любому футболисту, всегда лучше больше играть, в том числе и посреди недели. Футбол и официальные игры — это всегда праздник, от которого получаем удовольствие», — заявил Соболев «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 55 очков.