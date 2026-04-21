Лондонский «Арсенал» возобновил интерес к звезде «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямсу.

Нико Уильямс globallookpress.com

По данным портала TEAMtalk, «канониры» готовы выложить за 23‑летнего вингера около £50 млн (€57,5 млн). Известно, что в контракте Уильямса‑младшего есть клаузула в размере 90 млн евро, но эту сумму «Арсенал» считает слишком высокой.

По данным источника, «Атлетик» готов рассмотреть серьёзные предложения по игроку.

В этом сезоне Уильямс сыграл 28 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы 2024 года.