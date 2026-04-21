Защитник «Сочи» Марсело прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Сложно что‑то объяснить. Нам нужно было отыгрываться, забивать больше голов, чтобы выиграть. Все сложилось удачно, мне посчастливилось забить два гола. Пока есть шансы, мы будем бороться до конца.

Ситуация, конечно, непростая. Но мы будем бороться, чтобы "Сочи" оставался в Премьер‑лиге», — цитирует Марсело «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Черноморский клуб отстает от 14-ой строчки на 4 балла.