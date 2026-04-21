Стали известны финансовые требования «Ньюкасла» по возможному трансферу атакующего полузащитника Энтони Гордона в летнее межсезонье.

Энтони Гордон globallookpress.com

По данным The Times, руководство сорок рассчитывает выручить за 25-летнего игрока не менее 86 миллионов евро. Основным претендентом на подписание англичанина считается мюнхенская «Бавария», где уже выступает его соотечественник Гарри Кейн. Также интерес к футболисту проявляют «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гордон провёл 26 матчей за «Ньюкасл», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.