Учредитель «Акрона» Павел Морозов прокомментировал слухи о будущем форварда Артеме Дзюбы.

Артем Дзюба
Артем Дзюба

«Я видел эти сообщения, но это лишь слухи.  Пока никаких решений не принято.  Сейчас не время обсуждать контракты.  Когда завершим сезон, тогда и будем что-то решать», — сообщил Морозов «Матч ТВ».

Напомним, что контракт 37-летнего нападающего заканчивается в июне.  Ранее ходили слухи о его возможном переходе в «Родину», но сам футболист их опроверг.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 23 матча в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.  «Акрон» с 11 очками в пяти турах до конца сезона занимает 11-е место в РПЛ, отставая от зоны вылета на три очка.