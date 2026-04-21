Учредитель «Акрона» Павел Морозов прокомментировал слухи о будущем форварда Артеме Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Я видел эти сообщения, но это лишь слухи. Пока никаких решений не принято. Сейчас не время обсуждать контракты. Когда завершим сезон, тогда и будем что-то решать», — сообщил Морозов «Матч ТВ».

Напомним, что контракт 37-летнего нападающего заканчивается в июне. Ранее ходили слухи о его возможном переходе в «Родину», но сам футболист их опроверг.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 23 матча в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. «Акрон» с 11 очками в пяти турах до конца сезона занимает 11-е место в РПЛ, отставая от зоны вылета на три очка.