Экс-полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев считает, что в его игровой карьере у него не было лучшего партнёра, чем нападающий Вагнер Лав, а также рассказал о его уникальной манере игры.

«Вагнер — самый крутой из легионеров. И вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю — это 100% Вагнер. Ничего не поменялось. Топовый игрок. Его уникальность в том, что при "низкой посадке" он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение — за долю секунды. Мог вместе с собой игрока развернуть и уже убегать один на один», — сказал Дзагоев «Чемпионату».

Сейчас Дзагоеву 35 лет, он объявил о завершении карьеры в 2023 году. Недавно решил повесить бутсы на гвоздь и 41-летний Вагнер Лав.