ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.
Роналдо вывел дончан вперед на 36-й минуте встречи. Тамерлан Мусаев спас «армейцев» от поражения голом на 57-й минуте.
ЦСКАМосква1:1РостовРостов-на-Дону
0:1 Роналдо 36'
ЦСКА: Мойзес, Жоао Виктор, Torop, Gajic, Danilov, Oblyakov, Barinov, Krugovoy, Gondou, Kozlov, Musaev
Ростов: Роналдо, Hankic, Melekhin, Chistyakov, Sako, Vakhania, Shchetinin, Mironov, Kuchaev, Golenkov, Suleymanov
Жёлтая карточка: Мойзес 51' (ЦСКА)
ЦСКА набрал 44 очка и остался на шестом месте, «Ростов» с 27 баллами по-прежнему на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.