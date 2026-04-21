ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура РПЛ — 1:1.

Тамерлан Мусаев
Тамерлан Мусаев

Роналдо вывел дончан вперед на 36-й минуте встречи. Тамерлан Мусаев спас «армейцев» от поражения голом на 57-й минуте.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА1:1РостовРостовРостов-на-Дону
0:1 Роналдо 36'
ЦСКА:  Мойзес,  Жоао Виктор,  Torop,  Gajic,  Danilov,  Oblyakov,  Barinov,  Krugovoy,  Gondou,  Kozlov,  Musaev
Ростов:  Роналдо,  Hankic,  Melekhin,  Chistyakov,  Sako,  Vakhania,  Shchetinin,  Mironov,  Kuchaev,  Golenkov,  Suleymanov
Жёлтая карточка:  Мойзес 51' (ЦСКА)

ЦСКА набрал 44 очка и остался на шестом месте, «Ростов» с 27 баллами по-прежнему на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.