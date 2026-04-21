Центральный защитник «Эвертона» и сборной Англии Джарред Брэнтуэйт останется без чемпионата мира 2026 года.

Джарред Брантуэйт на носилках globallookpress.com

По данным издания The Athletic, 23-летний футболист получил травму правого подколенного сухожилия в игре с «Ливерпулем» (1:2) в 33-м туре АПЛ и покинул поле на 87-й минуте.

Большую часть сезона Брэнтуэйт пропустил из-за травмы колена, сыграв всего 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

В составе сборной Англии защитник провел один матч, но регулярно вызывается на сборы, портал Transfermarkt оценивает его в € 45 млн.