Полузащитник московского «Динамо» Рубенс больше не сыграет в этом сезоне.

«Рубенс Диас прошёл обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около восьми недель. Желаем Рубенсу сил и хорошего восстановления!» — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Напомним, что Рубенс травмировался в матче против «Пари НН» (1:1).

В нынешнем сезоне 24-летний Рубенс провел 27 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.