Экс-глава «Локомотива» Николай Наумов высказался об итогах матча «Краснодара» и «Балтики», который завершился со счетом 2:2.

Николай Наумов globallookpress.com

«Очень боевой матч получился, насыщенный, бескомпромиссный. Несмотря на то, что "Балтика" играла на чужом поле, она использовала любой момент, чтобы атаковать. И это отличительная черта калининградской команды.

"Балтика" сейчас показала, что функциональная подготовка — 80% успеха. Посмотрите, как они готовы: они бегут все 90 минут. Поэтому их очень трудно обыграть, и очень тяжёлый матч получился для "Краснодара". Думаю, "быкам" ещё повезло, что вырвали у "Балтики" одно очко. Могли и проиграть. Второй гол калининградцев, конечно, курьезный. И тем не менее любой момент они используют для контратаки.

С таким настроем "Балтика" действительно способна побороться за тройку. Я раньше в это не верил, но мы видим, как срывает свои игры ЦСКА. И "Локомотив" неуверенно выглядит. Так что "Балтика" вполне ещё может и за тройку зацепиться», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Балтика» — на 5-й позиции с 45-ю баллами.