Молодой полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков поделился эмоциями от победы своего клуба в 25‑м туре РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

В этой встрече 18‑летний футболист появился на поле во втором тайме. Именно после его прострела игрок соперника Никита Глушков срезал мяч в свои ворота. А чуть раньше Александр Соболев не забил пенальти. По итогам матча Кондакова признали лучшим игроком встречи.

«Самое главное, что мы выиграли! Вообще не придал значения во время игры, что гол записали не на меня. И сейчас не обидно, ведь мяч не после прямого удара в ворота залетел.

При выходе на замену понимал, что надо забивать с игры. В том числе, чтобы Саша Соболев не расстраивался. Что касается самого пенальти, он практически всё на тренировках с пенальти забивает, в данной ситуации просто так получилось и ничего страшного в этом нет. Тем более он в этой встрече очень много сделал для команды, мог забить с игры и в голевом моменте тоже, считаю, поучаствовал. Ведь если бы не игрок "Динамо", то Саша или Андрей Мостовой этот прострел замкнули бы», — сказал молодой игрок в интервью «Матч ТВ».