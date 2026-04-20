Лондонский «Челси» летом выставит на трансфер Алехандро Гарначо, информирует издание talkSPORT.

По мнению руководства «аристократов», покупка за € 40 млн из «Манчестер Юнайтед» 21‑летнего аргентинца себя не оправдала.

В этом сезоне Гарначо провёл за «Челси» 39 матчей, забил 8 мячей и отметился 4 ассистами. Его контракт с клубом действует до лета 2032 года.

За пять туров до конца чемпионата Англии лондонский клуб занимает только шестое место и рискует не попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов.