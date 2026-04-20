«Ливерпуль» ищет замену Мохамеду Салаху, который покинет клуб по завершении сезона, и рассматривает Яна Диоманде как основного кандидата на эту роль.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что «Ливерпуль» сосредоточился на трансфере Яна Диоманде из «Лейпцига». Все ответственные лица в клубе поддерживают эту идею.

Ведутся активные переговоры с представителями Диоманде из Roc Nation Sports, но окончательное соглашение пока не достигнуто, и формальные обсуждения между клубами еще не начались.

«Лейпциг» хочет пересмотреть условия контракта Диоманде и увеличить его зарплату. «ПСЖ» тоже проявляет интерес к ивуарийскому игроку и уже провел встречу с его агентами.

В текущем сезоне Ян Диоманде провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач.