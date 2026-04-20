В матче 33-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» сыграли вничью.
За 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав мировую 0:0.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон0:0Вест ХэмЛондон
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз (Даити Камада 59'), Бреннан Джонсон (Джастин Девенни 78'), Ереми Пино (Исмаила Сарр 59'), Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 59')
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Пабло (Каллум Уилсон 75'), Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс, Валентин Кастеллано (Mohamadou Kante 84'), Матеуш Фернандеш, Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek, Malick Diouf
Жёлтая карточка: Бреннан Джонсон 21' (Кристал Пэлас)
По итогам данного матча «Кристал Пэлас» набрал 43 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 33 баллами идет 17-м.