Защитник «Краснодара» Жубал высказался о ничьей с «Балтикой» (2:2) и борьбе за чемпионский титул.

«Конечно, я рад, что удалось забить гол. Мне кажется, что по ходу матча было заметно, что команде нужно было выпустить еще одного игрока в атаку, и тренер дал мне эту уверенность. Матч складывался по очень сложному сценарию, естественно, мы хотели выиграть, но я рад, что удалось помочь команде добыть ничью. Чемпионат продолжается, нужно сделать все возможное в следующих турах, чтобы одержать как можно больше побед.

Я думаю, что у нас опытная команда. Конечно, чемпионат очень тяжелый, мы боремся с "Зенитом". Мы испытываем давление, но и футболисты "Зенита" тоже его ощущают. Думаю, что мы в силах противостоять этому давлению и в следующих играх сможем добиться необходимого результата», — приводит слова Жубала «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ и отстает на одно очко от первого «Зенита».