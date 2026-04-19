Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реал Сосьедада» в финале Кубка Короля.

По словам специалиста, его команда провела достойную игру, но уступила в серии пенальти. Аргентинец подчеркнул, что в дополнительное время обе команды имели хорошие шансы забить, однако реализовать моменты не удалось.

«Прежде всего хочу поздравить соперника. Мы выглядели достойно, но, к сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Поздравляю "Реал Сосьедад" с победой», — заявил Симеоне Marca.

Напомним, основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 2:2, после чего клуб из Сан-Себастьяна оказался точнее в серии пенальти.