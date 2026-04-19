«Лион» одержал победу над ПСЖ (2:0) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

Эндрик — игрок «Лиона» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Эндрик на 7-й минуте и Афонсу Морейра на 18-й минуте.

На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лиона», но игрок ПСЖ Гонсалу Рамуш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч, отразив 3 удара по воротам.

Результат матча

0:1 Эндрик 7' 0:2 Афонсу Морейра 18'
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Ашраф Хакими,  Илья Забарный,  Вильян Пачо,  Лукас Эрнандес,  Лукас Бералдо,  Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери 39'),  Сенни Меюлю (Ли Кан Ин 59'),  Гонсалу Рамуш (Хвича Кварацхелия 59'),  Дезире Дуэ (Усман Дембеле 59'),  Брэдли Баркола (Фабиан Руис 72')
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Рубен Клюйверт (Ханс Хатебур 59'),  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Орел Мангала (Адам Карабец 79'),  Тайлер Мортон,  Халес Мера (Ноам Камара 85'),  Эндрик (Таннер Тессманн 79'),  Афонсу Морейра
Жёлтые карточки:  Илья Забарный 29',  Ли Кан Ин 65',  Лукас Эрнандес 67'  —  Рубен Клюйверт 13'

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 63 очками в активе.  «Лион» — на 4-й позиции с 54 баллами.