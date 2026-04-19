«Лион» одержал победу над ПСЖ (2:0) в матче 30-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей голы записали на свой счет Эндрик на 7-й минуте и Афонсу Морейра на 18-й минуте.
На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лиона», но игрок ПСЖ Гонсалу Рамуш не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч, отразив 3 удара по воротам.
Результат матча
ПСЖПариж1:2ЛионЛион
0:1 Эндрик 7' 0:2 Афонсу Морейра 18'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Вильян Пачо, Лукас Эрнандес, Лукас Бералдо, Витор Феррейра (Уоррен Заир-Эмери 39'), Сенни Меюлю (Ли Кан Ин 59'), Гонсалу Рамуш (Хвича Кварацхелия 59'), Дезире Дуэ (Усман Дембеле 59'), Брэдли Баркола (Фабиан Руис 72')
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Рубен Клюйверт (Ханс Хатебур 59'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Орел Мангала (Адам Карабец 79'), Тайлер Мортон, Халес Мера (Ноам Камара 85'), Эндрик (Таннер Тессманн 79'), Афонсу Морейра
Жёлтые карточки: Илья Забарный 29', Ли Кан Ин 65', Лукас Эрнандес 67' — Рубен Клюйверт 13'
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 63 очками в активе. «Лион» — на 4-й позиции с 54 баллами.