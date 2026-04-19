Наставник «Аталанты» Раффаэле Палладино отреагировал на результат матча с «Ромой» (1:1) в рамках 33-го тура Серии А.

«Это был хороший футбольный матч между двумя командами, которые хотели победить, играли с интенсивностью, смелостью и качеством. Честно говоря, я получил удовольствие сегодня вечером.

Мы встретились с командой, которая стремилась победить нас, особенно потому, что мы обыграли их ранее в этом сезоне. Приехать сюда, окунуться в эту атмосферу было непросто, поэтому я поздравил своих игроков. Это был открытый матч, и, честно говоря, его могла выиграть любая сторона, так как у нас были шансы сделать счет 2:0, а затем у них были возможности во втором тайме. Мы забираем это очко и чувствуем, что это, вероятно, правильный результат.

Я не скажу, что это была упущенная возможность, так как мы сократили отставание от "Комо" до одного очка и сохранили ту же дистанцию от "Ромы". Мы не сдадимся до последней игры. Я думаю, что в матчах против "Ювентуса" и "Ромы" мы показали два действительно хороших выступления, доказав, что будем бороться с любым соперником», — цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

«Аталанта» находится на седьмой строчке в таблице Серии А, набрав 54 очка в 33-х встречах.