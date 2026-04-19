Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре московского «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

«В этом году "Динамо" превратилось в середняка, как в общем-то и "Рубин", "Ахмат" — они рядом все находятся, поэтому в этом смысле очки в большей степени нужны были Нижнему Новгороду.

В очередной раз Нижний Новгород благодаря своей быстрой группе атаки сумел забить в контратаке, а "Динамо" забило гол, в очередной раз, со стандарта, с углового удара. В дальнейшем шла вязкая игра за инициативу, а после того как Нижний Новгород остался вдесятером за 20 минут до конца, преимущество полностью перешло к московскому "Динамо", но оно его не смогло реализовать.

Очередной ничейный матч, матч невысокого качества, и больше он принёс удовольствие, конечно, Нижнему Новгороду. "Динамо" ничем себя ярко не проявило, этот матч точно не может себе занести в актив», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Пари НН» располагается на 14-й позиции с 22 баллами.