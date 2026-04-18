Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о поражении от «Чайки» (0:2).

Олег Василенко

«Искренне извиняемся за этот позор.  Мы пробили дно.  Нам стыдно за то, что сделали это в Воронеже.  Это не работа над ошибками.  Извиняюсь за такую историю.  Мне сложно понять, почему это так.

Я дал высказаться в раздевалке каждому игроку.  Им было, что сказать.  Говорил долго до этого.  У них есть понимание, что сейчас самое время объединиться.  Они переживают.  Я сказал: "Здорово, что пришла такая мысль, вы не молчите".  Но это нужно было делать раньше.  Сказал, что будет много критики, но это заслуженно.  Настоящий спортсмен должен с этим справиться.  Если не готовы, приедем в Воронеж, сообщите мне — и в команде вас не будет», — цитирует Василенко «Чемпионат».

Напомним, что «Факел», несмотря на поражение, остался на первом месте в турнирной таблице Первой лиги на данный момент.