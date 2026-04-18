Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о поражении от «Чайки» (0:2).

«Искренне извиняемся за этот позор. Мы пробили дно. Нам стыдно за то, что сделали это в Воронеже. Это не работа над ошибками. Извиняюсь за такую историю. Мне сложно понять, почему это так.

Я дал высказаться в раздевалке каждому игроку. Им было, что сказать. Говорил долго до этого. У них есть понимание, что сейчас самое время объединиться. Они переживают. Я сказал: "Здорово, что пришла такая мысль, вы не молчите". Но это нужно было делать раньше. Сказал, что будет много критики, но это заслуженно. Настоящий спортсмен должен с этим справиться. Если не готовы, приедем в Воронеж, сообщите мне — и в команде вас не будет», — цитирует Василенко «Чемпионат».

Напомним, что «Факел», несмотря на поражение, остался на первом месте в турнирной таблице Первой лиги на данный момент.