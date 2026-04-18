В матче 29-го тура Лиги PARI «СКА-Хабаровск» на своём поле уступил «Ротору» со счётом 1:2.

Гости начали встречу активно и уже на 6-й минуте вышли вперёд благодаря точному удару Имрана Азнаурова. Однако хозяева быстро отреагировали: на 18-й минуте Тельядо Алкальде восстановил равновесие.

Тем не менее ещё до середины первого тайма «Ротор» снова оказался впереди — на 26-й минуте Азнауров оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе волгоградский клуб набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

«СКА-Хабаровск» с 35 баллами располагается на 13-й позиции.