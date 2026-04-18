«Рубин» и «Акрон» поделили очки (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.
Казанская команда вышла вперед благодаря точному удару Никиты Лобова на 48-й минуте.
«Акрон» сумел сравнять счет на 62-й минуте, отличился Артем Дзюба.
Результат матча
РубинКазань1:1АкронТольятти
Рубин: Staver, Arroyo Cordoba, Lobov, Vujacic, Teslenko, Rozhkov, Gripshi, Hodza, Saavedra, Shabanhaxhaj, Daku
Акрон: Беншимол, Gudiev, Pestryakov, Nedelcearu, Bokoev, Fernandez, Djurasovic, Loncar, Kuzmin, Boldyrev, Dzyuba
После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Акрон» — на 13-й строчке с 23 баллами.