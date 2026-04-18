«Рубин» и «Акрон» поделили очки (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Артем Дзюба — нападающий «Акрона» globallookpress.com

Казанская команда вышла вперед благодаря точному удару Никиты Лобова на 48-й минуте.

«Акрон» сумел сравнять счет на 62-й минуте, отличился Артем Дзюба.

Результат матча

РубинКазаньРубин1:1АкронАкронТольятти
Рубин:  Staver,  Arroyo Cordoba,  Lobov,  Vujacic,  Teslenko,  Rozhkov,  Gripshi,  Hodza,  Saavedra,  Shabanhaxhaj,  Daku
Акрон:  Беншимол,  Gudiev,  Pestryakov,  Nedelcearu,  Bokoev,  Fernandez,  Djurasovic,  Loncar,  Kuzmin,  Boldyrev,  Dzyuba

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе.  «Акрон» — на 13-й строчке с 23 баллами.