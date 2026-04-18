Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о состоянии нападающего Муми Нгамале перед матчем с «Пари НН».

Ролан Гусев globallookpress.com

«Нгамале? Он готовится к игре. Посмотрим, как будет складываться матч. У него было небольшое повреждение, пару дней пропустил, но сейчас его ничего не беспокоит», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Матч между этими командами стартует сегодня, 18-го апреля в 19:30 мск.

После 24-х туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 14-е место в таблице с 21 очком в активе. Московское «Динамо» — на 7-й позиции с 34 баллами.