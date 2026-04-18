Бывший французский футболист Эммануэль Пети выступил с критикой в адрес нескольких игроков «Реала» после вылета команды из Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Сливочные» по сумме двух встреч уступили «Баварии» и вылетели из турнира на стадии четвертьфинала.

«Это не только вина Мбаппе, но и его приход наполнил раздевалку эгоизмом. Это фиаско. Если кто и виноват, так это Камавинга. Его фол был катастрофическим. Красная карточка была суровым решением, но арбитр Славко Винчич применил правила. "Реал" всегда прячется за арбитрами», — приводит слова Пети Sport.es.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 11 матчей в рамках Лиги чемпионов, забил 15 голов и сделал голевую передачу.