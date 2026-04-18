Сегодня, 18 апреля, в рамках 25-го тура РПЛ «Оренбург» примет на своём поле московский «Локомотив».

Михаил Галактионов

Матч пройдёт на стадионе «Газовик».  Стартовый свисток арбитра Артёма Чистякова прозвучит в 12:00 мск.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Кантеро, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

После 24 туров «Оренбург» набрал 20 очков и занимает 15-е место.  «Локомотив» с 45 баллами располагается на третьей строчке.