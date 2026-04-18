Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на слухи о возможном интересе к нему со стороны клуба МЛС «Цинциннати».

Бразилец отметил, что подобная информация ему не известна.

«Честно говоря, я не знаю об этом ничего», — приводит слова Неймара ESPN.

34-летний футболист также подчеркнул, что собирается полностью выполнить условия действующего контракта, который рассчитан до конца 2026 года.

В нынешнем сезоне Неймар провёл восемь встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Ранее он защищал цвета «ПСЖ», «Барселоны» и «Аль-Хиляля».

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость лучшего снайпера в истории сборной Бразилии оценивается в 10 млн евро.