«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

«Лилль» — «Ницца»

За весь матч хозяева совершили 2 удара в створ ворот и подали 4 угловых.  «Ницца» однажды угрожали воротам соперника и получили одну желтую карточку.

ЛилльЛилльЛилль0:0НиццаНиццаНицца
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье,  Шансель Мбемба,  Айсса Манди,  Ромен Перро,  Айюб Буадди (Осам Сахрауи 78'),  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон,  Фелиш Коррея (Оливье Жиру 56'),  Матиас Фернандес (Гаэтан Перрен 90'),  Ngal'ayel Mukau (Этан Мбаппе 56')
Ницца:  Йеванн Диуф,  Мельвен Бар,  Жонатан Клосс (Исак Янссон 83'),  Абдулай Джума Бах,  Kojo Peprah Oppong,  Антуан Менди,  Тангай Н'Домбеле (Джибриль Кулибали 84'),  Салис Абдул-Самед,  Мохамед-Али Чо (Том Луше 83'),  Элье Ваи (Kail Boudache 90'),  Софьян Диоп (Тиагу Говея 90')
Жёлтые карточки:  Ngal'ayel Mukau 21',  Шансель Мбемба 30'  —  Антуан Менди 75',  Исак Янссон 90+7'

После этого матча «Лилль» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе.  «Ницца» — на 15-й позиции с 29-ю баллами.