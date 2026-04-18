«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

За весь матч хозяева совершили 2 удара в створ ворот и подали 4 угловых. «Ницца» однажды угрожали воротам соперника и получили одну желтую карточку.

Результат матча

Лилль Лилль 0:0 Ницца Ницца

Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди, Ромен Перро, Айюб Буадди ( Осам Сахрауи 78' ), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон, Фелиш Коррея ( Оливье Жиру 56' ), Матиас Фернандес ( Гаэтан Перрен 90' ), Ngal'ayel Mukau ( Этан Мбаппе 56' )

Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Жонатан Клосс ( Исак Янссон 83' ), Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Антуан Менди, Тангай Н'Домбеле ( Джибриль Кулибали 84' ), Салис Абдул-Самед, Мохамед-Али Чо ( Том Луше 83' ), Элье Ваи ( Kail Boudache 90' ), Софьян Диоп ( Тиагу Говея 90' )

Жёлтые карточки: Ngal'ayel Mukau 21', Шансель Мбемба 30' — Антуан Менди 75', Исак Янссон 90+7'