«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) в матче 30-го тура французской Лиги 1.
За весь матч хозяева совершили 2 удара в створ ворот и подали 4 угловых. «Ницца» однажды угрожали воротам соперника и получили одну желтую карточку.
Результат матча
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди, Ромен Перро, Айюб Буадди (Осам Сахрауи 78'), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон, Фелиш Коррея (Оливье Жиру 56'), Матиас Фернандес (Гаэтан Перрен 90'), Ngal'ayel Mukau (Этан Мбаппе 56')
Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Жонатан Клосс (Исак Янссон 83'), Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Антуан Менди, Тангай Н'Домбеле (Джибриль Кулибали 84'), Салис Абдул-Самед, Мохамед-Али Чо (Том Луше 83'), Элье Ваи (Kail Boudache 90'), Софьян Диоп (Тиагу Говея 90')
Жёлтые карточки: Ngal'ayel Mukau 21', Шансель Мбемба 30' — Антуан Менди 75', Исак Янссон 90+7'
После этого матча «Лилль» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 54 очками в активе. «Ницца» — на 15-й позиции с 29-ю баллами.