Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс собирается покинуть команду летом следующего года. «Астон Вилла» проявляет активный интерес к 25-летнему спортсмену, как сообщает TEAMtalk.

По данным источника, Джонс намерен покинуть клуб, так как не достиг соглашения о продлении контракта. Его текущий контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2027 года. «Астон Вилла» уже готовит конкретное предложение по английскому футболисту.

В текущем сезоне Джонс сыграл в 43 матчах во всех соревнованиях, забив два гола и отдав две результативные передачи.