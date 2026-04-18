Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими мыслями о том, кто станет фаворитом полуфинала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против «Баварии».

«Неважно, кто является фаворитом.  Главное — то, что мы продемонстрируем на поле.  Эта неделя имеет огромное значение для чемпионата.  Впереди три матча, и на кону много очков.  Важно одержать победу.  Затем нас ждёт полуфинал Лиги чемпионов.  Впереди много игр, и нам нужно грамотно распределить свои силы на все эти встречи.  Мы привыкли к этому», — цитирует Энрике издание L’Équipe.

Первый матч между командами пройдёт 28 апреля, а ответный состоится 6 мая.  В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» одержал победу над «Ливерпулем».