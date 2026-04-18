Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» (2:2).

«Я сожалею из-за результата, и мне жаль игроков, потому что они слишком сильно переживают. Сегодня мы заслуживали победы в матче против очень сильного "Брайтона". Хочу поздравить их — за стиль, уровень игроков и все остальное. Мы не должны были пропускать тот гол от Рюттера.

Я настроен позитивно и горжусь своими игроками. Они провели фантастический матч, проявили характер и дух. Мы должны быть сильнее этого результата, нужно двигаться дальше, готовиться к следующей игре и постараться победить "Вулверхэмптон". Если будем такими же сильными, как сегодня, думаю, мы снова сможем выправить ситуацию.

Что я сказал игрокам после матча? Я сказал им быть сильными, продолжать следовать за мной снова и снова, потому что я хочу им помочь. Они могут изменить менталитет — это самая важная часть. Сейчас слишком легко думать негативно, но мы должны сосредоточиться на этой игре и работать, чтобы снова начать побеждать. Я настроен позитивно, потому что знаю своих игроков, знаю их качества. Я знаю их как людей и верю в них.

Я понимаю, что мы боремся за сохранение места в АПЛ. Это очень сложный период. Но нам повезло работать в этом клубе с такими болельщиками — сегодня была невероятная атмосфера. Можно было подумать, что мы боремся за Лигу чемпионов, а не за выживание. До самого конца мы будем сражаться в каждом матче и отдавать все силы. Если мы сможем играть на максимуме, еще ничего не потеряно.

Сегодня я увидел позитивные признаки — увидел кровь, характер, качество, организацию с мячом и без него. Все, что нужно для достижения нашей цели.

Нам нужно улучшить многое. Ключевое — сохранить этот менталитет. Я сказал игрокам прийти в понедельник днем с тем же настроем, который они показали сегодня. Я не хочу работать с грустными или негативными людьми. Они должны верить в себя. Если я здесь, значит, я уверен, что мы будем играть в АПЛ в следующем сезоне», — сказал Де Дзерби BBC.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 31 очком в активе, находясь в зоне вылета. В следующем поединке «шпоры» сыграют против «Вулверхэмптона» 25-го апреля.