«Тоттенхэм» поделил очки с «Брайтоном» (2:2) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «шпор» голы записали на свой счет Педро Порро на 39-й минуте и Хави Симонс на 77-й минуте.
У «Брайтона» отличились Каору Митома на 45+3-й минуте и Жоржиньо Рюттер на 90+5-й минуте.
1:0 Педро Порро 39' 1:1 Каору Митома 45+3' 2:1 Ксави Симонс 77' 2:2 Жоржиньо Рюттер 90+5'
Тоттенхэм: Антонин Кински, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи (Джед Спенс 77'), Педро Порро, Ив Биссума (Арчи Грей 57'), Родриго Бентанкур (Жоау Палинья 67'), Конор Галлахер (Лукас Бергвалль 76'), Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани (Матис Тель 57'), Доминик Соланке
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Оливье Боскальи, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте, Джек Хиншелвуд (Matt O'Riley 75'), Диего Гомес (Каору Митома 20'), Паскаль Грос, Ясин Аяри (Хараламбос Костулас 83'), Ферди Кадиоглу, Матс Виффер, Дэнни Уэлбек (Максим Де Кёйпер 75')
Жёлтые карточки: Ив Биссума 34', Кевин Дансо 66', Ксави Симонс 78' — Матс Виффер 37'
После этого матча «Тоттенхэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 31 очком в активе, команда осталась в зоне вылета. «Брайтон» — на 9-й строчке с 47-ю баллами.