«Интер» одержал победу над «Кальяри» (3:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев голами отметились Маркус Тюрам на 52-й минуте, Николо Барелла на 56-й минуте и Пётр Зелиньский на 90+2-й минуте.
Результат матча
ИнтерМилан3:0КальяриКальяри
1:0 Маркус Тюрам 52' 2:0 Николо Барелла 56' 3:0 Пётр Зелиньски 90+2'
Интер: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Луис Энрике 76'), Николо Барелла (Анди Диуф 89'), Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези 85'), Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски 76'), Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам (Анж-Йоан Бонни 76')
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт (Габриэле Цаппа 77'), Хуан Родригес, Йерри Мина, Жозе Педро (Андреа Белотти 88'), Джанлука Гаэтано (Paul Mendy 58'), Мишель Адопо, Марко Палестра, Дженнаро Боррелли (Алессандро Дейола 58'), Себастьяно Эспозито, Ibrahim Sulemana (Майкл Фолоруншо 77')
Жёлтые карточки: Себастьяно Эспозито 23' (Кальяри), Дженнаро Боррелли 25' (Кальяри), Йерри Мина 59' (Кальяри)
После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 78-ю очками в активе. «Кальяри» — на 16-й строчке с 33 баллами.