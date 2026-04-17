Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос по поводу целей команды. Он надеется, что «быки» вновь завоюют чемпионский титул.

Станислав Агкацев globallookpress.com

В таблице РПЛ сезона-2025/26 краснодарцы идут на первой строчке после 24-х туров. 19 апреля команда Мурада Мусаева примет «Балтику».

«Есть большая мотивация и желание второй раз стать чемпионами. Подтвердить, что всё это была не случайность. Мне нравится как можно больше играть. Чувствую себя в тонусе.

Конечно, не так много времени для восстановления. Иногда бывает, что закрывают аэропорт. Но успеваем восстанавливаться, в целом времени достаточно.

"Балтика" — крепкая команда. Они много бегают, много подбирают мячи, хорошо ведут единоборства. В этом плане будет непросто. Но, я думаю, всё получится», — цитирует Агкацева «Чемпионат».