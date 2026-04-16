Совладелец «Интер Майами», знаменитый в прошлом полузащитник Дэвид Бекхэм, рассказал, что уход Хавьера Маскерано с поста главного тренера стал большой неожиданностью, но в клубе никто не станет форсировать назначение нового наставника.

«Уход Хавьера два дня назад — это трудная ситуация. Он пришёл после прошлого сезона, выиграв наш первый чемпионат. В какой‑то момент нам нужно найти нового тренера. Но сейчас мы должны позволить ситуации успокоиться. Но, как я сказал, владение командой всегда связано с трудностями», — приводит слова Бекхэма CBS Sports.

Об уходе Хавьера Маскерано из «Интер Майами» стало известно 14 апреля. Аргентинский специалист сообщил, что принял такое решение из‑за личных проблем. Во главе «Интер Майами» он работал с начала 2025 года. Напомним, что в этом клубе играет Лионель Месси.