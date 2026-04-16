«Барселона» продолжает проявлять интерес к защитнику «Интера» Алессандро Бастони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» запрашивает 60 млн евро за трансфер Бастони. «Барселона» предложила «нерадзурри» включить в сделку защитника Эктора Форта, играющего в аренде в «Эльче» в нынешнем сезоне. Но каталонцы желают снизить цену , согласится ли итальянский клуб снизить цену при условии включения Форта в сделку.

В нынешнем сезоне 19-летний Форт принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.