Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что Аллегри может покинуть клуб даже в случае квалификации команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Дело в том, что наставник «россонери» редко ощущал поддержку со стороны руководства клуба. Если Аллегри все-таки покинет «Милан», то будет являться основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

«Россонери» занимают 3-е место в таблице Серии А с 63 очками в активе, отставая от «Наполи» (2-я строчка) на три пункта.